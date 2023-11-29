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‎الشباب النيابية وسند تبحثان فكرة إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب

11/29/2023 9:16:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، محمد المحارمة، اليوم الأربعاء، وفدًا شبابيًا من جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، حيث تم بحث إطلاق تحالف برلماني من أجل الشباب في الأردن.
‎وقال المحارمة إن مجلس النواب، ممثلًا بـ"الشباب النيابية"، قد وضعا على عاتقهما بضرورة الانفتاح على جميع الجهات العاملة مع الشباب في الأردن، والاستماع إليهم، بمختلف مجالاتهم وتوجهاتهم وأفكارهم، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لفتح كل قنوات التواصل مع الشباب والاستماع إليهم لتمكينهم وضمان وصولهم إلى مواقع صنع القرار.
كما أشاد بالفكرة الريادية التي تنوي "سند" تنفيذها، والتي تتمثل بإطلاق أول تحالف برلماني من أجل الشباب في الأردن، والذي من شأنه إيجاد منصة تفاعلية، يقدم من خلالها الشباب لمقترحاته وأفكاره ومبادراته، ومن ثم تقديمه لمجلس النواب.
من جانبه، قال رئيس جمعية "سند"، سلطان الخلايلة، إن هذا التحالف المنوي إشهاره، يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين النواب الشباب والعاملين في القطاع الشبابي، من خلال منهجيات عمل برامجية ومؤسسية، تضمن أن يقدّم الشباب من مختلف محافظات المملكة لأفكارهم وبرامجهم، ليتم تبنّيها من خلال النواب الشباب في البرلمان.
واستمع المحارمة، خلال اللقاء، الذي حضره عضو "الشباب النيابية" فراس القضاه، إلى سلسلة من الاقتراحات والمبادرات والأفكار التي قدّمها أعضاء بـ"سند"، والحضور.




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