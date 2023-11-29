مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,942.89، بانخفاض قدره 8.57 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.33، بانخفاض قدره 0.26 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و421 ألفا و66 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفا و889 دينارا بحريني، تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 49.15% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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