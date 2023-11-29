مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,942.89، بانخفاض قدره 8.57 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.







كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.33، بانخفاض قدره 0.26 نقطة عن معدل إقفاله السابق.







وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونا و421 ألفا و66 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفا و889 دينارا بحريني، تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.







وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم

قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 49.15% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.