وزير شؤون البلديات والزراعة يشارك في حملة تشجير بالسفارة البريطانية في مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) شارك المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وبرفقة أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، في حملة التشجير التي نظّمتها السفارة البريطانية في مملكة البحرين.
وأشاد وزير شؤون البلديات والزراعة بمبادرة السفارة البريطانية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن مبادرة السفارة البريطانية بالمشاركة في الجهود الرامية إلى زيادة التشجير في مملكة البحرين، تأتي تماشيًا مع الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأكد المبارك دعم الوزارة المستمر لكل أعمال التشجير في المملكة، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود العديد من المبادرات الهادفة إلى زيادة التشجير في المملكة وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة في مشاريع التشجير.
من جانبه، أعرب أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لـ وزير شؤون البلديات والزراعة على دعمه لحملة التشجير التي نظّمتها السفارة البريطانية، ومتمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في مسيرتها التنموية الشاملة.
حضر الحفل في مبنى السفارة البريطانية في المنامة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، والمهندس محمد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، والدكتورة راوية المناعي الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، والمهندس محمد العريبي الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة البريطانية في مملكة البحرين.
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