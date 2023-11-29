وزير شؤون البلديات والزراعة يشارك في حملة تشجير بالسفارة البريطانية في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وبرفقة أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، في حملة التشجير التي نظّمتها السفارة البريطانية في مملكة البحرين.

وأشاد وزير شؤون البلديات والزراعة بمبادرة السفارة البريطانية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن مبادرة السفارة البريطانية بالمشاركة في الجهود الرامية إلى زيادة التشجير في مملكة البحرين، تأتي تماشيًا مع الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأكد المبارك دعم الوزارة المستمر لكل أعمال التشجير في المملكة، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود العديد من المبادرات الهادفة إلى زيادة التشجير في المملكة وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة في مشاريع التشجير.

من جانبه، أعرب أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لـ وزير شؤون البلديات والزراعة على دعمه لحملة التشجير التي نظّمتها السفارة البريطانية، ومتمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار في مسيرتها التنموية الشاملة.

حضر الحفل في مبنى السفارة البريطانية في المنامة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، والمهندس محمد السهلي مدير عام أمانة العاصمة، والدكتورة راوية المناعي الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، والمهندس محمد العريبي الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة البريطانية في مملكة البحرين.