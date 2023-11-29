وزير الشؤون القانونية يستقبل سفير جمهورية الهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية، في مقر الوزارة، فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكّد وزير الشؤون القانونية على متانة علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، وأهمية مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى أثناء اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال القانوني والتشريعي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أشاد سفير جمهورية الهند، بما وصلت إليه علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند من مستويات متميزة في شتى الأصعدة، متمنياً لمملكة البحرين دوام الرفعة والتقدم والازدهار.
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