وزير الشؤون القانونية يستقبل سفير جمهورية الهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية، في مقر الوزارة، فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند الصديقة لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، أكّد وزير الشؤون القانونية على متانة علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، وأهمية مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.



كما جرى أثناء اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال القانوني والتشريعي، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه أشاد سفير جمهورية الهند، بما وصلت إليه علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند من مستويات متميزة في شتى الأصعدة، متمنياً لمملكة البحرين دوام الرفعة والتقدم والازدهار.