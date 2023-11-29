جلالة الملك المعظم يشارك في قمة مؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة

جلالة الملك المعظم يشارك في قمة مؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة
التاريخ
11/29/2023 9:12:11 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يعلن الديوان الملكي، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، سيترأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في مدينة دبي، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
MENAFN29112023000055011008ID1107509937
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.