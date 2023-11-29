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جلالة الملك المعظم يشارك في قمة مؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة

11/29/2023 9:12:11 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعلن الديوان الملكي، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، سيترأس وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في مدينة دبي، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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