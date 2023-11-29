مشيداً بفائزي جائزة الملهمين.. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يزور طلبة جامعة البحرين الطبية

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- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على أهمية مهنتي الطب والتمريض ودورهما في خدمة المجتمع، ودور الشباب في دعم المجتمعات المختلفة من خلال الانضمام إلى الأنشطة الإنسانية في ظل الدور البارز للشباب البحريني الذي يحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك بمناسبة زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الحرم الجامعي للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية (RCSI) في البسيتين، حيث كان في استقباله البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية ومجلس اتحاد الطلبة، والعميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، والعقيد طبيب الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، وأعضاء اللجنة التنفيذية بالجامعة.
وخاطب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة طلبة جامعة البحرين الطبية مؤكداً أهمية الشباب البحريني ودورهم في تشكيل مستقبل مملكة البحرين بابتكاراتهم وأفكارهم الخلاّقة، كما حثّهم على بذل قصارى جهودهم للتفوق كل في مجاله.
وخلال زيارته أشاد سموه بخريجي الجامعة الفائزين بجائزة الملهمين لعام 2023، التي تهدف إلى تكريم خريجي الجامعة في مجالات القيادة والابتكار والمشاركة المجتمعية، والاحتفاء بإنجازاتهم.
وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة النقيب طبيب فارس نورالدين (دفعة عام 2013)، جراح العظام للأطراف العلوية والإصابات الرياضية في الحرس الملكي – قوة دفاع البحرين وعضو الفريق الطبي الملكي في البحرين، والسيدة عائشة البوعركي (دفعة 2010 و2021)، معلمة تمريض بمستشفى الملك حمد الجامعي، والدكتور طلال هلال (دفعة 2012)، استشاري مشارك بمايو كلينك بالولايات المتحدة والذي نال الجائزة غيابياً.
وباسم الجامعة، أعرب البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية عن الفخر وخالص الامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لزيارته للحرم الجامعي ومخاطبة الطلبة على ما يوليه سموه من دعم وتشجيع للشباب ورؤيته الحكيمة ونظرته المستقبلية للقطاع الشبابي.
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