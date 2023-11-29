مشيداً بفائزي جائزة الملهمين.. سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يزور طلبة جامعة البحرين الطبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على أهمية مهنتي الطب والتمريض ودورهما في خدمة المجتمع، ودور الشباب في دعم المجتمعات المختلفة من خلال الانضمام إلى الأنشطة الإنسانية في ظل الدور البارز للشباب البحريني الذي يحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.









جاء ذلك بمناسبة زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الحرم الجامعي للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية (RCSI) في البسيتين، حيث كان في استقباله البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية ومجلس اتحاد الطلبة، والعميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، والعقيد طبيب الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، وأعضاء اللجنة التنفيذية بالجامعة.









وخاطب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة طلبة جامعة البحرين الطبية مؤكداً أهمية الشباب البحريني ودورهم في تشكيل مستقبل مملكة البحرين بابتكاراتهم وأفكارهم الخلاّقة، كما حثّهم على بذل قصارى جهودهم للتفوق كل في مجاله.







وخلال زيارته أشاد سموه بخريجي الجامعة الفائزين بجائزة الملهمين لعام 2023، التي تهدف إلى تكريم خريجي الجامعة في مجالات القيادة والابتكار والمشاركة المجتمعية، والاحتفاء بإنجازاتهم.







وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة النقيب طبيب فارس نورالدين (دفعة عام 2013)، جراح العظام للأطراف العلوية والإصابات الرياضية في الحرس الملكي – قوة دفاع البحرين وعضو الفريق الطبي الملكي في البحرين، والسيدة عائشة البوعركي (دفعة 2010 و2021)، معلمة تمريض بمستشفى الملك حمد الجامعي، والدكتور طلال هلال (دفعة 2012)، استشاري مشارك بمايو كلينك بالولايات المتحدة والذي نال الجائزة غيابياً.







وباسم الجامعة، أعرب البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية عن الفخر وخالص الامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لزيارته للحرم الجامعي ومخاطبة الطلبة على ما يوليه سموه من دعم وتشجيع للشباب ورؤيته الحكيمة ونظرته المستقبلية للقطاع الشبابي.