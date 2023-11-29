هيئة الأزياء تُنظّم لقاءً افتراضياً حول فرص الاستدامة في القطاع

الرياض – أصداف نيوز:

تُنظم هيئة الأزياء غداً لقاءً مفتوحاً بعنوان:“فرص الاستدامة في قطاع الأزياء”، والذي تلتقي من خلاله بالممارسين والمهتمين بقطاع الأزياء في المملكة، لتسلّط الضوء على المواد المستدامة، وتطوير العملية الإنتاجية، والتصميم المستدام في صناعة الأزياء.

وسيُقام هذا اللقاء افتراضياً، مستضيفاً مستشار الاستدامة خالد باخلقي، ويديره صالح كشميري، وسيتناول محاور متعددة تُغطي موضوع اللقاء، من أبرزها الأسباب التي تجعل من صناعة الأزياء واحدة من الصناعات الأكثر تلويثاً للبيئة، إضافةً إلى المواد المستدامة في قطاع الأزياء، وتطوير عملية الإنتاج وتعزيز التصميم المستدام في صناعة الأزياء، كما سيتطرق اللقاء إلى أبرز مبادرات المصممين، وشركات الأزياء التي تُحقق الاستدامة في قطاع الأزياء المحلي والعالمي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها باعتبارها نافذة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الأزياء بالمملكة، لتعريفهم بأنشطة وجهود الهيئة في تطوير القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، لتحويله إلى قطاعٍ فاعلٍ ومساهمٍ في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن استجلاب الأفكار والرؤى التي تُسهم في تطوير قطاع الأزياء السعودي لتمكينه من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.–واس