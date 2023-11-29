هيئة الأزياء تُنظّم لقاءً افتراضياً حول فرص الاستدامة في القطاع

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تُنظم هيئة الأزياء غداً لقاءً مفتوحاً بعنوان:“فرص الاستدامة في قطاع الأزياء”، والذي تلتقي من خلاله بالممارسين والمهتمين بقطاع الأزياء في المملكة، لتسلّط الضوء على المواد المستدامة، وتطوير العملية الإنتاجية، والتصميم المستدام في صناعة الأزياء.
وسيُقام هذا اللقاء افتراضياً، مستضيفاً مستشار الاستدامة خالد باخلقي، ويديره صالح كشميري، وسيتناول محاور متعددة تُغطي موضوع اللقاء، من أبرزها الأسباب التي تجعل من صناعة الأزياء واحدة من الصناعات الأكثر تلويثاً للبيئة، إضافةً إلى المواد المستدامة في قطاع الأزياء، وتطوير عملية الإنتاج وتعزيز التصميم المستدام في صناعة الأزياء، كما سيتطرق اللقاء إلى أبرز مبادرات المصممين، وشركات الأزياء التي تُحقق الاستدامة في قطاع الأزياء المحلي والعالمي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي دأبت هيئة الأزياء على تنظيمها باعتبارها نافذة اتصالية مفتوحة مع مجتمع الأزياء بالمملكة، لتعريفهم بأنشطة وجهود الهيئة في تطوير القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع، لتحويله إلى قطاعٍ فاعلٍ ومساهمٍ في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن استجلاب الأفكار والرؤى التي تُسهم في تطوير قطاع الأزياء السعودي لتمكينه من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.–واس
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