stc تختتم حملتها التوعوية لشهر نوفمبر حول صحة الرجل تحت مظلة "لاننا نهتم"

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 29 نوفمبر 2023:
اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، حملتها التوعوية بسرطان البروستاتا تحت شعار “صحتك غالية حافظ عليها” تماشيًا مع الشهر العالمي للتوعية بصحة الرجال. وتأتي الحملة والتي تم اطلاقها تحت مظلة "لاننا نهتم" كمبادرة سنوية تنظمها stc، بما يتماشى مع الأهداف الأساسية لدعم الصحة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية المستدام.
وتهدف هذه المبادرة المتعددة الأوجه إلى نشر الوعي حول سرطان البروستاتا مع التأكيد على أهمية إجراء فحوصات منتظمة للكشف عن المرض في مرحلة مبكرة. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبعها stc، حيث تعد الصحة من الركائز الاساسية في اجندتها المجتمعية، مما يدل على التزام الشركة الثابت بتعزيز المعايير والثقافة الصحية ضمن عائلة stc وعبر المجتمع ككل.
ونظمت stc تحديًا في ونتر وندرلاند الكويت بالتعاون مع Flare Fitness بحضور السيد احمد النويبت مدير العلاقات العامة و التواصل الاجتماعي في stc و عدد من مدربي نادي Flare Fitness، حيث حصل الفائزون في المسابقة على العديد من الهدايا المتنوعة، فضلاً عن مشاركتهم في مبادرة ساعدت في تثقيف الجمهور حول سرطان البروستاتا. وأكدت الشركة أن برنامج المسؤولية المجتمعية المستدام و المتنوع يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وأن هذه الحملة، بالإضافة إلى الحملات الأخرى التي تم تنظيمها في هذا الاطار، هي تاكيد عل حرص stc في المساهمة بشكل ايجابي و مستدام على صحة المجتمع.
وأعربت stc عن امتنانها و شكرها ل Flare Fitness على تعاونهم و دعمهم المستمر من خلال الشراكة الاستراتيجية في العديد من فعاليات stc والتي ساهمت في جعل حملة التوعية بسرطان البروستاتا تحقق نجاحًا باهرًا. هذا وتعكس هذه الجهود المتواصلة لدعم وتوعية المجتمع عبر المبادرات المختلفة التزام stc الدائم بمسؤوليتها نحو المجتمع وسعيها المستمر لنشر تأثير إيجابي بين أفراده، مما يعزز دورها كشركة رائدة في المبادرات الموجهة نحو المجتمع.
MENAFN29112023006699014497ID1107509734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.