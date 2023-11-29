القائد العام لقوة دفاع البحرين يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري‎‎‎‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، بحضور الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني، و الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني.



وبحث المجلس خلال اجتماعه ما يتعلق بسياسته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية، كما ناقش الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية.



وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي يبذلها جميع أعضاء المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، كما حث على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك ومواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري، والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق تلك الأمور وتحقيق المزيد من المزايا.



حضر الاجتماع اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء عادل عيسى الزياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.