القائد العام لقوة دفاع البحرين يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري‎‎‎‎

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، بحضور الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني، و الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني.
وبحث المجلس خلال اجتماعه ما يتعلق بسياسته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية، كما ناقش الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية.
وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي يبذلها جميع أعضاء المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، كما حث على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك ومواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري، والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق تلك الأمور وتحقيق المزيد من المزايا.
حضر الاجتماع اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء عادل عيسى الزياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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