-->

Thursday, 30 November 2023 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القائد العام لقوة دفاع البحرين يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري‎‎‎‎

11/29/2023 8:16:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، بحضور الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني، و الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني.


وبحث المجلس خلال اجتماعه ما يتعلق بسياسته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية، كما ناقش الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية.


وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على الجهود التي يبذلها جميع أعضاء المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، كما حث على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك ومواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجال والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري، والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق تلك الأمور وتحقيق المزيد من المزايا.


حضر الاجتماع اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، واللواء عادل عيسى الزياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

MENAFN29112023000055011008ID1107509444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث