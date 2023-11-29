رئيس مجلس الشورى الشراكات المثمرة بين البحرين وفرنسا تترجم الروابط الدبلوماسية بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بالشراكات المثمرة والمتنامية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، والحرص الذي يوليه البلدان الصديقان على الدفع بمزيدٍ من التعاون والتنسيق الثنائي لتحقيق النجاحات المشتركة، والنهوض بمجالات التنمية والتقدُّم في البلدين، مؤكدًا أن الشراكات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، تترجم العلاقات المزدهرة، والروابط الدبلوماسية الوثيقة بين البلدين الصديقين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، حيث هنّأه بتعيينه سفيرًا لبلاده لدى المملكة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.



وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية تمتلكان سجلًا زاخرًا بمسارات التعاون والعمل الثنائي في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، وخصوصًا التجارية والثقافية والاستثمارية، مبينًا أنَّ ما حققه البلدان من نجاحات ثنائية على مدى 50 عامًا من العلاقات الدبلوماسية، يؤكد اهتمام قيادتي البلدين الصديقين بتعميق الروابط، والدفع نحو مزيدٍ من التعاون البنّاء، والاستثمار الأمثل للفرص التنموية التي تعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.







كما أكد الحرص على توطيد العلاقات البرلمانية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، انطلاقًا من أسس وركائز الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، التي تسهم في بناء روابط مشتركة تُعزز ما يجمع مملكة البحرين بدول العالم من علاقات تقوم على الاحترام المتبادل، والدعم المستمر للمصالح المشتركة بين الجميع.







من جانبه، أعرب سفير الجمهورية الفرنسية، عن عميق الفخر والاعتزاز بعمق العلاقات الفرنسية البحرينية، مشيدًا بقيم ومبادئ التسامح والتعايش والسلام التي تمتاز بها مملكة البحرين، وتجعلها في مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا.