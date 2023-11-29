قوة دفاع البحرين تشارك في التمرين المشترك (تكامل 1)‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تشارك قوة دفاع البحرين في التمرين المشترك (تكامل 1) بدولة الكويت الشقيقة، الذي بدأت تطبيقاته، يوم الأحد 26 نوفمبر ويستمر إلى السابع من ديسمبر، بمشاركة الأشقاء من القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوات درع الجزيرة.
وتأتي المشاركة تنفيذًا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار ومواصلة عملية تفعيل أطر التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس، وتطبيقًا لقرارات مجلس الدفاع المشترك، تعزيزًا لمسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات، حفاظًا على استقرار وحماية أمن ومنجزات دول المجلس.
ويهدف التمرين إلى تحقيق التكامل المنشود وروح العمل العسكري الموحد، والإعداد الأمثل للقوات المشاركة والإرتقاء بمستويات الكفاءة القتالية وزيادة التجانس في العمليات المشتركة، وتبادل الخبرات من خلال عدد من التطبيقات الميدانية القتالية والمناورات التكتيكية المختلفة، ليكونوا دائمًا على أهبة الاستعداد للذود عن حياض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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