قوة دفاع البحرين تشارك في التمرين المشترك (تكامل 1)‎

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تشارك قوة دفاع البحرين في التمرين المشترك (تكامل 1) بدولة الكويت الشقيقة، الذي بدأت تطبيقاته، يوم الأحد 26 نوفمبر ويستمر إلى السابع من ديسمبر، بمشاركة الأشقاء من القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوات درع الجزيرة.







وتأتي المشاركة تنفيذًا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج ‏العربية،‏ بالاستمرار ومواصلة عملية تفعيل أطر التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس، وتطبيقًا لقرارات مجلس الدفاع المشترك، تعزيزًا لمسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات، حفاظًا على استقرار وحماية أمن ومنجزات دول المجلس.







ويهدف التمرين إلى تحقيق التكامل المنشود وروح العمل العسكري الموحد، والإعداد الأمثل للقوات المشاركة والإرتقاء بمستويات الكفاءة القتالية وزيادة التجانس في العمليات المشتركة، وتبادل الخبرات من خلال عدد من التطبيقات الميدانية القتالية والمناورات التكتيكية المختلفة،‏ ليكونوا دائمًا على أهبة الاستعداد للذود عن حياض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.