وزير التربية والتعليم يطلع على استعدادات افتتاح المدرسة الكندية - البحرين

من جانبه تقدم عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي، بالشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم ومنتسبي الوزارة على دعمهم ومساندتهم لكل ما من شأنه تطوير الخدمات التعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يعود بالنفع على تحقيق الأهداف المنشودة.

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