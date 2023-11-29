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وزير التربية والتعليم يطلع على استعدادات افتتاح المدرسة الكندية - البحرين

11/29/2023 8:16:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، السيد عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي مؤسس المدرسة الكندية - البحرين.



واطلع الوزير على استعدادات المدرسة لافتتاحها الرسمي بعد استكمال جميع المباني والمرافق التعليمية اللازمة، وأشاد بشراكة المدرسة مع وزارة التربية والتعليم.



من جانبه تقدم عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي، بالشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم ومنتسبي الوزارة على دعمهم ومساندتهم لكل ما من شأنه تطوير الخدمات التعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يعود بالنفع على تحقيق الأهداف المنشودة.

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