وزير المواصلات والاتصالات يشارك في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، وفد مملكة البحرين، المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، الذي عقد بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية "لندن"، بحضور أكثر من 170 دولة عضو في المنظمة، منها 21 دولة عربية، بالإضافة إلى أكثر من 80 منظمة وهيئة ومؤسسة معنية بشئون الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري.



وتم خلال الاجتماع اعتماد العديد من القرارات الهامة لصناعة النقل البحري وشئون الملاحة البحرية، كما تمت مراجعة ومناقشة العديد من تقارير اللجان الرئيسية واللجان الفرعية العاملة في المنظمة البحرية الدولية واعتماد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وخطة العمل والأولويات للسنتين القادمتين.



وأكد وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين عضو فعال في المنظمة البحرية الدولية، حيث انضمت إلى جميع الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الرئيسية الصادرة عن المنظمة، مشددا على حرص المملكة على تطبيق وتفعيل ما جاء في تلك الاتفاقيات من شروط فنية ومتطلبات سلامة، حرصاً على سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية.



وقال إن مملكة البحرين ممثلةً بشئون الموانئ والملاحة بوزارة المواصلات والاتصالات تحرص بشكل دائم على متابعة جميع المخرجات والقرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بهدف تنمية وازدهار الصناعة البحرية في المملكة، متطلعاً إلى تعزيز الجهود الدولية في سبيل تعزيز قطاع النقل البحري وشؤون الملاحة البحرية وبما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.



وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس المنظمة للسنتين القادمتين.