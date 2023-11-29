وزير المواصلات والاتصالات يشارك في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، وفد مملكة البحرين، المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، الذي عقد بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية "لندن"، بحضور أكثر من 170 دولة عضو في المنظمة، منها 21 دولة عربية، بالإضافة إلى أكثر من 80 منظمة وهيئة ومؤسسة معنية بشئون الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري.
وتم خلال الاجتماع اعتماد العديد من القرارات الهامة لصناعة النقل البحري وشئون الملاحة البحرية، كما تمت مراجعة ومناقشة العديد من تقارير اللجان الرئيسية واللجان الفرعية العاملة في المنظمة البحرية الدولية واعتماد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وخطة العمل والأولويات للسنتين القادمتين.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين عضو فعال في المنظمة البحرية الدولية، حيث انضمت إلى جميع الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الرئيسية الصادرة عن المنظمة، مشددا على حرص المملكة على تطبيق وتفعيل ما جاء في تلك الاتفاقيات من شروط فنية ومتطلبات سلامة، حرصاً على سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية.
وقال إن مملكة البحرين ممثلةً بشئون الموانئ والملاحة بوزارة المواصلات والاتصالات تحرص بشكل دائم على متابعة جميع المخرجات والقرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بهدف تنمية وازدهار الصناعة البحرية في المملكة، متطلعاً إلى تعزيز الجهود الدولية في سبيل تعزيز قطاع النقل البحري وشؤون الملاحة البحرية وبما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.
وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس المنظمة للسنتين القادمتين.
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