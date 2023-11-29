الأمين العام لمجلس التعليم العالي تطلع على سير العملية التعليمية في جامعة الخليج العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قامت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي بزيارة إلى جامعة الخليج العربي، والتقت بـ الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية.
وخلال الزيارة، اطلعت الدكتورة الجهرمي على خطط وبرامج وأقسام ومرافق الجامعة، ومدى الجاهزية لتقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة، كما بحثت الجوانب المتعلقة بعملية سير البرامج الأكاديمية، في ضوء مدى مواكبتها لمتطلبات جهات الاعتماد والتصنيف الدولية والتطورات الحديثة في مجال التعليم العالي.
وأثنت الجهرمي على الجهود المبذولة لإدارة جامعة الخليج العربي في سبيل تطوير المنظومة التعليمية للطلبة، وتخريج كوادر طبية متخصصة تلبي احتياجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت أن المجلس ماضٍ في تقديم الدعم والمساندة لجامعة الخليج العربي، والعمل مع الجامعة على تطوير المخرجات والتقدم بالجامعة نحو مراكز عالمية متقدمة، لما يمثله تاريخ الجامعة من إرث تعليمي كبير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، أشاد رئيس جامعة الخليج، بما يقدمه مجلس التعليم العالي من جهود حثيثة وعمل دؤوب في سبيل تطوير التعليم العالي، وتوفير الدعم اللازم للجامعة للمضي قدمًا بتحقيق أهدافها وتطلعاتها.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أبرز مستجدات الجامعة، والتخصصات المطروحة للدراسات العليا، وآلية التعاون مع مختلف الجهات في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والجهات الدولية ذات الصلة، والتنسيق المشترك بين الجامعة والمجلس في سبيل تقديم أفضل الخدمات بما يواكب التطورات الحديثة في مجال التعليم العالي.
وتأتي زيارة الأمين العام لمجلس التعليم العالي لجامعة الخليج العربي في إطار متابعة المجلس لسير العملية التعليمية في الجامعات الحكومية، وحرصه على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لضمان جودة التعليم ومخرجاته.
وتعكس الزيارة اهتمام المجلس بجامعة الخليج العربي، باعتبارها من أعرق الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسهم في تخريج كوادر طبية متخصصة تلبي احتياجات المنطقة.
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