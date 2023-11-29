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الأمين العام لمجلس التعليم العالي تطلع على سير العملية التعليمية في جامعة الخليج العربي

11/29/2023 8:16:34 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قامت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي بزيارة إلى جامعة الخليج العربي، والتقت بـ الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية.



وخلال الزيارة، اطلعت الدكتورة الجهرمي على خطط وبرامج وأقسام ومرافق الجامعة، ومدى الجاهزية لتقديم الخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة، كما بحثت الجوانب المتعلقة بعملية سير البرامج الأكاديمية، في ضوء مدى مواكبتها لمتطلبات جهات الاعتماد والتصنيف الدولية والتطورات الحديثة في مجال التعليم العالي.



وأثنت الجهرمي على الجهود المبذولة لإدارة جامعة الخليج العربي في سبيل تطوير المنظومة التعليمية للطلبة، وتخريج كوادر طبية متخصصة تلبي احتياجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأكدت أن المجلس ماضٍ في تقديم الدعم والمساندة لجامعة الخليج العربي، والعمل مع الجامعة على تطوير المخرجات والتقدم بالجامعة نحو مراكز عالمية متقدمة، لما يمثله تاريخ الجامعة من إرث تعليمي كبير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



من جانبه، أشاد رئيس جامعة الخليج، بما يقدمه مجلس التعليم العالي من جهود حثيثة وعمل دؤوب في سبيل تطوير التعليم العالي، وتوفير الدعم اللازم للجامعة للمضي قدمًا بتحقيق أهدافها وتطلعاتها.



وخلال الاجتماع، تمت مناقشة أبرز مستجدات الجامعة، والتخصصات المطروحة للدراسات العليا، وآلية التعاون مع مختلف الجهات في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والجهات الدولية ذات الصلة، والتنسيق المشترك بين الجامعة والمجلس في سبيل تقديم أفضل الخدمات بما يواكب التطورات الحديثة في مجال التعليم العالي.



وتأتي زيارة الأمين العام لمجلس التعليم العالي لجامعة الخليج العربي في إطار متابعة المجلس لسير العملية التعليمية في الجامعات الحكومية، وحرصه على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لضمان جودة التعليم ومخرجاته.



وتعكس الزيارة اهتمام المجلس بجامعة الخليج العربي، باعتبارها من أعرق الجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسهم في تخريج كوادر طبية متخصصة تلبي احتياجات المنطقة.

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