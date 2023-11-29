مع انتشار الأمراض التنفسية.. هذه أهم النصائح لحماية رئتيك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي سُجلت في الصين مؤخراً، والخوف العالمي من ظهور "مرض جديد"، يشدد أطباء الصحة على أهمية الغذاء الجيد، إضافة إلى تجنب الملوثات كالتدخين وغيرها لحماية الرئتين من أي مضاعفات.وهناك نصائح وخطوات يجب اتباعها لتحسين أداء الرئتين حتى في حال الإصابة، وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

أجهزة تنقية الهواء

كذلك، توصي الاختصاصية في حال إذا لديك موقد غاز، شغل دائما فتحة التهوية التي توجد فوقه، ومن المفضل استخدام مواقد طبخ تعمل على الكهرباء.



وتنصح أيضاً باختيار المنظفات التي تحمل علامة "الاختيار الآمن" ، وذلك للمساعدة في منع تهيج الرئة.

تناول الفواكة والخضروات

من جانبه قال جي آر. سكوت بودينغر، رئيس قسم الرعاية الرئوية والحرجة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ أنه يجب إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكة والخضروات لتجنب حدوث الالتهابات بشكل عام بالجسم.



وتشير بعض الدراسات إلى أن النظام الغذائي الصحي للقلب يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف الرئة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الرئة.



كما يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي أيضًا في دعم الجهاز المناعي، حتى يتمكن جسمك من مقاومة التهابات الجهاز التنفسي بشكل أفضل.

اللقاحات الضرورية

تتوفر 3 لقاحات تساعد في الحماية من الأمراض الرئوية، وهي كالتالي:

لقاحات المكورات الرئوية: الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما يحتاج البالغون الأصغر سنا المعرضون لخطر الإصابة بمرض المكورات الرئوية أيضًا، إلى جرعة من اللقاح.

لقاحات كوفيد-19: بالنسبة للبالغين من عمر 65 عامًا فما فوق، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأخذ لقاح معزز إضافي ثنائي التكافؤ محدث، والمخصص لمواجهة متحور أوميكرون.



لقاحات الإنفلونزا: ينصح بالحصول عليها بشكل سنوي، ورغم أنها قد لا تمنع الإصابة بالإنفلونزا، لكنها تجعل الإصابة بها خفيفة.

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