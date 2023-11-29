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ليفربول في حالة تأهب استعداداً لرحيل صلاح

11/29/2023 8:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة TEAMtalk البريطانية أن ليفربول في حالة تأهب استعداداً لرحيل نجم الفريق محمد صلاح عقب نهاية الموسم الحالي.
قالت الصحيفة إن "الريدز" لديه قائمة مختصرة من اللاعبين الذين يفكر في التعاقد مع أحدهم ليحل بدلاً من الدوري المصري.
وقالت: "التعاقد مع جناح جديد من أولويات "الريدز" إذ يبرز في القائمة اللاعب دونييل مالين الذي يحظى باهتمام كبير من المدرب يورغن كلوب".
وأشارت إلى أن الدولي الهولندي يرتبط بعقد مع بروسيا دورتموند حتى يونيو (حزيران) 2026، ولكن رغم ذلك يأمل الليفر أن يحصل على فرصة كسب خدماته في الموسم المقبل.
وشددت على أن احتمالية انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي، ستتسبب في فجوة كبيرة داخل ليفربول، لذلك تسعى إدارة النادي إلى الاستقرار على البديل المناسب الذي يستطيع تعويض التأثير الكبير الذي سيحدث مع رحيل أحد أبرز أساطير النادي عبر تاريخه.

ملاعب

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