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فيديو - استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين

11/29/2023 8:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، وأعلنت المدينة منطقة عسكرية مغلقة.


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