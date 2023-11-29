فيديو - استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
11/29/2023 8:12:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، وأعلنت المدينة منطقة عسكرية مغلقة.
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