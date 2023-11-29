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مانشستر سيتي يتخلص من لعنة قديمة

11/29/2023 8:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق مانشستر سيتي ريمونتادا مثيرة خلال مواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا تخلص بها من لعنة قديمة.
وقلب السيتي تأخره أمام لايبزيج بهدفين للفوز 3-2 مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد ضمن لقاءت الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات فقد عاد مانشستر سيتي في مباراة بدوري الأبطال من تأخره بهدفين أو أكثر عقب نهاية الشوط الأول للمرة الأولى في البطولة.
وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي خسر جميع مبارياته ال6 المماثلة من قبل.
وسجل مهاجم لايبزيج لويس أوبيندا هدفي الضيوف بالدقيقتين 13 و33 لكن مانشستر سيتي قلب النتيجة عبر إيرلينج هالاند، وفيل فودين وجوليان ألفاريز في الدقائق 53، 70، 87، بالترتيب.
وضمن مانشستر سيتي صدارة المجموعة بعدما تأهل في وقت سابق برفقة لايبزيج إلى ثمن النهائي رافعا رصيده إلى 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن الفريق الألماني.

ملاعب


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