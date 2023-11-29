المؤشرات الحيوية لطول العمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، يعلم الأطباء أن الاهتمام الدقيق بعدد من مؤشرات تحليل الدم، يمكن أن يساعد على إطالة عمر المريض.

ولكن هناك مؤشرات أخرى لا تقل أهمية، يعتبرها العلماء مؤشرات حيوية لطول العمر. وهذه المؤشرات هي:



1 - سرعة ترسب الدم ( erythrocyte sedimentation rate = ESR) والبروتين المتفاعل-C اختصاراً CRP.

تعتبر سرعة ترسب كرات الدم الحمراء (ESR) والبروتين التفاعلي C من علامات الالتهاب في الجسم. وهي مهمة لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.

2 - الفيريتين. هذا المؤشر يعكس حجم احتياطي الحديد في الجسم وبالإضافة إلى ذلك هو أحد مؤشرات الالتهابات في الجسم. فارتفاع مستوى هذا المؤشر قد يشير إلى أمراض وراثية تسبب تلف الكبد.

3 - الكرياتينين. يحدد هذا المؤشر قصور الكلى، حيث أن ربع السكان البالغين يعانون من القصور الكلوي بدرجات مختلفة.

4 - حمض اليوريك والهوموسيستين. يشير ارتفاع حمض اليوريك . والهوموسيستين إلى أن المريض معرض لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.

5 - الألبومين (Albumin). جميع الأجسام المضادة تتكون من البروتين. والألبومين بروتين يشير انخفاض مستواه إلى انخفاض مقاومة الجسم. ويحدد مستوى الألبومين فرص الشفاء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

روسيا اليوم