هل ننام جيداً؟ سامسونج تجيب عن السؤال من خلال دراسة عالمية حول صحة النوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعطي المزيد من الناس درجة عالية من الأولوية للنوم في زمننا الحالي لارتباطه بالصحة. ويبدو الاهتمام المتزايد بالنوم جلياً من خلال الاتجاهات الحديثة التي تمت ملاحظتها من خلال تطبيق Samsung Health. وعلى مدى العامين الماضيين، سُجّلت زيادة بنسبة 182% في عدد المستخدمين الذين قاموا بتتبع النوم بشكل نشط مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة عام. ورغم ذلك يطرح هذا السؤال نفسه: هل نحن ننام جيداً؟حرصت سامسونج على تقديم إجابة عن هذا السؤال عن طريق إجراء واحدة من أكبر الدراسات الفردية المتعلقة بصحة النوم على الإطلاق، حيث عمدت إلى تحليل 716 مليون ليلة من سلوكيات النوم لدى مستخدمي تطبيق Samsung Health في جميع أنحاء العالم. ومع أن الاهتمام بصحة النوم الشخصية قد ارتفع بشكل كبير، إلا أن الحقيقة المؤسفة هي أن جودة النوم التي يحصل عليها الناس كل ليلة تنخفض تدريجياً، ما يعني أن العالم يواجه معضلة حقيقية تتعلق بلنوم.



العالم ينام أقل وبكفاءة أدنى

انخفض متوسط مدة النوم من 7 ساعات و 3 دقائق إلى 6 ساعات و 59 دقيقة عالمياً، وهو ما يقل عن عتبة السبع ساعات الأساسية التي أوصت بها المؤسسة الوطنية للنوم. (طالع الرسم البياني 1)

وهناك جانب آخر مثير للقلق، وهو زيادة عدد مرات الاستيقاظ في أثناء النوم، ما يؤدي إلى انخفاض كفاءة النوم، باعتباره العامل الرئيسي في قياس جودة النوم الذي يتم تتبعه من خلال حساب نسبة الوقت الفعلي للنوم إلى إجمالي الوقت الذي يقضيه الشخص في السرير كل ليلة.









ولم يكن هذا النمط محصوراً بأي مجموعة سكانية أو منطقة محددة، بل تم الإبلاغ عن انخفاض في مدة النوم وكفاءته لدى الجنسين وكافة الفئات العمرية والمناطق التي تمت دراستها:

رغم استمرار انخفاض كفاءة النوم بالنسبة للذكور، فقد شهدت الإناث الانخفاض الأكثر وضوحاً خلال العام الماضي. (الرسم البياني 2)

أظهرت الشريحة السكانية الأكبر سناً انخفاضاً أكبر في كفاءة النوم. ويعاني الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً انخفاضاً بمعدل الضعف مقارنة مع المعطيات الخاصة بالأشخاص في العشرينات من العمر. (الرسم البياني 3)

شهدت أمريكا الشمالية أكبر انخفاض في كفاءة النوم، في حين حافظت آسيا على أدنى مستويات الانخفاض. (الرسم البياني 4)

خارج أوروبا وأمريكا الشمالية، كانت مدة النوم في جميع المناطق الأخرى أقل من سبع ساعات. (الرسم البياني 4)













نقص النوم يؤثر بشكل كبير على الشباب

تؤثر أنماط النوم غير المتناسقة أيضاً على جودة النوم. ويعتبر نقص النوم مقياساً لعدم تناسق النوم الذي يشير إلى الفجوة بين مقدار النوم خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، ويسهم أيضاً بطريقة سلبية في تفاقم مشاكل النوم على مستوى العالم.

وتسجل مشكلة نقص النوم النسبة الأعلى بين الشباب، حيث وصلت بين الأشخاص في العشرينات إلى ما يقرب الضعف لمن هم في السبعينيات من العمر: 49 دقيقة مقابل 29 دقيقة، على التوالي. وبناء على (الرسم البياني 5) الذي يتناول المشكلة حسب المنطقة، يتبين أن آسيا قد سجلت أقصر مدة لنقص النوم بمعدل 41 دقيقة، في حين سجلت أمريكا اللاتينية أطول فترة بمعدل 47 دقيقة. وعلى الصعيد العالمي، ينام الناس 44 دقيقة إضافية في عطلات نهاية الأسبوع في المتوسط. (الرسم البياني 6)







طريقة عد طيور البطريق وليس الأغنام

في إطار مساعيها للحصول على رؤية أعمق حول أنماط النوم العالمية السائدة، بدأت سامسونج في تحليل وتصنيف أنواع مختلفة لفترات نوم الأشخاص، لترمز إليها بأشكال حيوانات نائمة[4]. وتمثل كل فئة من حيوانات النوم الثمانية نمط نوم متميزاً بخصائص فريدة تتعلق بمدة النوم واتساقه ووقت الاستيقاظ، وتؤثر جميعها على جودة النوم. (الرسم البياني 7)

ومن المثير للاهتمام أن غالبية الأفراد في جميع أنحاء العالم تعرفوا بشكل وثيق على أنماط نوم، مثل "البطاريق العصبية" التي تضم ثلث المشاركين. ويحافظ هؤلاء على إيقاعات يومية صحية، ولكنهم يتعرضون في كثير من الأحيان لانقطاعات أثناء النوم، الأمر الذي يؤدي إلى خفض كفاءة النوم. ويتوافق هذا النمط مع الاتجاه الهبوطي الذي لوحظ خلال العام الماضي. (الرسم البياني 8)

حقق المستخدمون الأكبر سناً نسباً أعلى ضمن فئة التصنيف "الغزلان الحذرة"، أي الشخص الذي يعاني من مدة نوم أقصر وأوقات استيقاظ أطول. ويندرج ما يقرب من 40% من الأشخاص في السبعينيات من العمر ضمن هذه الفئة، وهو ما يقرب من 10 أضعاف الأشخاص في العشرينات من العمر. وأظهرت نسبة هذه الفئة زيادة ثابتة مع تقدم الفئة العمرية. (الرسم البياني 9)



حقق الأشخاص في العشرينات من العمر المستوى الأعلى ضمن فئة تصنيف "القنافذ الحساسة"، كما ازدادت أعداد الأشخاص الذين يميلون للنوم بعد شروق الشمس، وأطلق عليهم وصف "الشامات التي تكره الشمس"، مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سناً. وأصبحت هذه الفئات، بمن فيم أولئك الذين يعانون مشكلة في تناسق النوم، منتشرة بشكل متزايد مع انخفاض الشريحة السكانية العمرية أيضاً. (الرسم البياني 9)









كيف يمكن للعادات الصغيرة أن تساعد على النوم الجيد؟

بالإضافة إلى رموز الحيوانات النائمة، توجد هناك مجموعة من البرامج التدريبية على النوم لتحسين جودته. ويعتمد هذا المفهوم على الاعتقاد القوي بأن إجراء تغييرات صغيرة في العادات اليومية يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة النوم. ويشتمل الرنامج على شهر من التدريب التحفيزي على النوم المخصص وفقاً لنوع نوم الحيوانات الفريد الخاص بالمستخدمين مباشرة على معاصم أيديهم، ومن ذلك على سبيل المثال، النهوض من السرير بسرعة في الصباح، والحفاظ على وقت استيقاظ منتظم، وممارسة النشاط أثناء النهار. وغيرها من العادات الإيجابية.

ولاختبار فعالية التدريب على النوم، قامت سامسونج بتحليل عدد المستخدمين الذين انتقلوا إلى مستوى أعلى من التدريب على النوم من خلال التدريب (الرسم البياني 10). وإذا كنت مثلاً ضمن تصنيف المستوى الثالث من "التمساح الصياد"، يمكن تسجيل تقدماً عند الانتقال إلى مستوى أعلى، أي المستوى الأول أو الثاني. وعند استعراضنا للنتائج، تبين أن الأمر قد نجح بالفعل. وهنا تعني فعالية التدريب على النوم إمكانية النجاح في تطوير اتجاهات إيجابية من خلال تبني عادات نوم أفضل.

حصل بعض المستخدمين على جودة نوم أفضل كلما زاد عدد مشاركتهم في التدريب على النوم، وحققت كل فئة تحسناً أعلى بعد شهرين من التدريب مقارنةً بشهر واحد فقط.

تبين أن 94% من تصنيف "القرش المنهك"، قد شهدوا تحسناً بعد شهرين فقط من التدريب على النوم. ويقصد بهذا التصنيف أدنى مستوى لجودة النوم، وينطبق على الأشخاص الذين يعانون من الحرمان الواضح من النوم، ولا يتمتعون بنوم جيد.

ويمكن تحسين صحة النوم من خلال عادات صغيرة فقط. وعن طريق الاستعانة بسلسلة ساعات Galaxy Watch6 وتطبيق Samsung Health، يستطيع المستخدمون الاستمتاع بنوم صحي أفضل، من خلال التوصل إلى فهم أفضل لأنماط نومهم ودوافعهم الشخصية والتدريب.

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