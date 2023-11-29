سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة
التاريخ
11/29/2023 8:12:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس كتيبة جنين إن مجاهديها خاضوا مواجهات لساعات طويلة مع قوات الاحتلال وكبدوها خسائر كبيرة.
وأضافت في بيان لها" مجاهدونا نفذوا كمائن وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف العدو."
وتابعت" فجرنا عبوات في آليات وقوات مشاة العدو في حارة الدمج وأوقعنا إصابات محققة".
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