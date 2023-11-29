-->

Thursday, 30 November 2023 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصة زين تجدّد تعاونها مع الأمن العام في مجال الإبداع والابتكار

11/29/2023 8:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جدّدت منصة زين للإبداع شراكتها الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام في مجال الإبداع والابتكار، والتي تقدم بموجبها خدماتها لمركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام عبر دعم برامج المركز المختلفة.
وجاء تجديد هذه الشراكة مواصلةً للتعاون المثمر الذي يجمع الطرفين والذي بدأ في العام 2020 بتأسيس مركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام الذي تم تأسيسه بموجب هذه الشراكة، حيث قدّمت منصة زين خبراتها في مجال الريادة والإبداع والابتكار، إضافة إلى تجهيز المركز بكل ما يحتاجه من أجهزة ومعدات وتقنيات أسوةً بفروع المنصة، لتخدم عمل المركز، وليكون نقطة انطلاق لكل مبدع وصاحب فكرة خلّاقة من مرتبات الأمن العام والمواطنين والمؤسسات الوطنية المختلفة في سبيل تطوير خدمات المديرية ضمن جهودها المتواصلة في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسخير كافة وسائل التكنولوجيا لهذه الغاية.
وستقدم منصة زين للإبداع (ZINC) بموجب هذه الشراكة دعماً نقدياً على مدار 3 أعوام، للأفكار الإبداعية التي سيتم تقديمها من قبل مرتبات الأمن العام، وذلك بهدف تطوير هذه الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع بما يخدم المنظومة الشرطية ويرفد جهاز الأمن العام بحلول متطورة تسهم في تطوير خدمات المديرية.
وأقام المركز بالتعاون مع منصة زين للإبداع 15 فعالية، استضاف خلالها خبراء ومتخصصين من مختلف المجالات، وحضرها أكثر من 400 شخص من مرتبات مديرية الأمن العام، تنوعت ما بين دورات وبرامج ومخيمات تدريبية وورش عمل وجلسات حوارية، تناولت مواضيع متنوعة كالابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وإدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي.




MENAFN29112023000208011052ID1107509421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث