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زاخاروفا: روسيا ستأخذ بعين الاعتبار احتمال إقدام الناتو على مرافقة سفن الحبوب الأوكرانية

11/29/2023 8:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول حماية سفن "الناتو" لسفن الحبوب الأوكرانية غطاء لمغامرات عسكرية جديدة، وأن روسيا ستأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "الهدف المعلن المتمثل في حراسة السفن التي تحمل الحبوب بالسفن الحربية لـ"الناتو"، غطاء كامل لمغامرات عسكرية محتملة لكييف. تصريحات زيلينسكي هذه تشير إلى أن تسليح نظام كييف من قبل دول "الناتو" لا يتوقف ولو لدقيقة واحدة، وأن داعميه مستعدون لاستخدام أي ذريعة لذلك".

وأكدت زاخاروفا أن كييف والغرب يعمدان إلى بث مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأسود ويريدان تصعيد الأزمة، وأنه إن تم ذلك فإن القيادة العسكرية الروسية ستأخذ ذلك في عين الاعتبار.

MENAFN29112023000208011052ID1107509420

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