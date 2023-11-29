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بلينكن: سأبذل كل ما في وسعي لتمديد الهدنة في غزة خلال زيارتي لإسرائيل

11/29/2023 8:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.

وأوضح بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "أننا سنركز خلال اليومين المقبلين على بذل كل ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وشدد على "أننا نؤمن أن المسار الوحيد للسلام والحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية وقوية هو السماح للفلسطينيين بأن يكون لهم دولة"، لافتا إلى أنه سيبحث في إسرائيل "العمل على منع تكرار حوادث 7 أكتوبر وضرورة حماية المدنيين".

وأشار بلينكن إلى أن "الجميع يركز على ما يحدث في غزة الآن، ولكننا بحاجة أيضا إلى التركيز في نفس الوقت على ما أسميه "اليوم التالي". أعني ما يحدث في غزة بمجرد انتهاء الحملة" العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل و"حماس" وافقتا على تمديد الهدنة، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الاثنين، بيوم واحد مقابل كل 10 رهائن تم إطلاق سراحهم.

ومن المتوقع أن تطلق "حماس" سراح مجموعة أخرى من الرهائن في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وقد وصل إجمالي عدد الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم خلال الهدنة إلى 81.

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