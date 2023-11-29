ماسك يرد على دعوة من حماس لزيارة قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ردّ الملياردير الأمريكي وصاحب منصة "إكس" إيلون ماسك على دعوة حركة حماس له بزيارة غزة في أعقاب زيارته إلى إسرائيل.

وقال ماسك في تغريدة له على منصة "إكس" تويتر سابقا، ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة: "يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حاليا، لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف".

ودعا مسؤول كبير في حركة حماس الملياردير الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.