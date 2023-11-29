ماسك يرد على دعوة من حماس لزيارة قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- ردّ الملياردير الأمريكي وصاحب منصة "إكس" إيلون ماسك على دعوة حركة حماس له بزيارة غزة في أعقاب زيارته إلى إسرائيل.
وقال ماسك في تغريدة له على منصة "إكس" تويتر سابقا، ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة: "يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حاليا، لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف".
ودعا مسؤول كبير في حركة حماس الملياردير الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.
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