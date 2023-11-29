صحيفة: إسرائيل تمهد لشن حرب على حزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-كشف تقرير لصحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن تحركات دبلوماسية في تل أبيب قال إنها تمهد لشن حرب على الجبهة اللبنانية بهدف إبعاد ميليشيا حزب الله عن الحدود.

الصحيفة أوضحت، في تقريرها المنشور اليوم الأربعاء، أنه على خلاف الموقف الأمريكي الضاغط على حكومة إسرائيل، للامتناع عن شن حرب واسعة على ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، فقد تعهد وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، بشن هجوم على جنوب لبنان "حال لم تنسحب الميليشيا من المناطق المتاخمة للحدود مع شمال إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن طالبت تل أبيب بعدم فتح جبهة إضافية في الشمال، إلا أن كوهين يباشر العمل منذ أسابيع، ويتواصل مع وزراء خارجية دول أجنبية، لكي يوضح أمامهم أن إسرائيل تضع انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية شرطًا لعدم شن حرب.

وذكرت أن كوهين أجرى نقاشات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وشملت نقاشاته وزيري الخارجية البريطانية والفرنسية، مضيفة أنه يعتزم فتح نقاش مع وزراء خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية وألبانيا وسويسرا، اليوم الأربعاء.

وكشفت أن كوهين أرسل خطابًا حاد اللهجة إلى رئاسة مجلس الأمن، يطالب بعقد نقاش يهدف إلى دفع حزب الله لتطبيق قرار المجلس رقم 1701 الذي صدر العام 2006 وأدى إلى وقف حرب لبنان الثانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطاب كوهين "جاء بعد أن غض مجلس الأمن والمجتمع الدولي الطرف عن تحذيرات إسرائيل المتكررة بشأن الوضع في جنوب لبنان وخروقات من جانب حزب الله للقرار".

وأضافت: "يبدو أن إسرائيل تستعد دبلوماسيًا لتمهيد الأرض لحرب، هدفها تحريك مقاتلي حزب الله وإبعادهم عن الحدود".

ودعت إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" للعمل بأقصى طاقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، بغية منع الوجود العسكري لحزب الله جنوبي نهر الليطاني، أو أي قوة أخرى، عدا الجيش اللبناني.

وافترضت الصحيفة أنه "إذا لم تُثمر النشاطات الدبلوماسية الإسرائيلية عن نتائج عملية، فمن المتوقع أن تعمل تل أبيب على تمهيد الرأي العام الدولي لعمليات دفاعية يتطلبها الوضع على حدودها الشمالية، قبل أن تقرر إعادة سكان الشمال إلى ديارهم".

والتقى رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي هَرْتِسي هاليفي، أمس الثلاثاء، مع رؤساء المجالس المحلية شمال إسرائيل، ووضع أمامهم 3 احتمالات للعمليات العسكرية في تلك المنطقة، أولها اندلاع حرب شاملة مع ميليشيا حزب الله، وثانيها تنفيذ عمليات محدودة لخلق حزام آمن داخل لبنان، والاحتمال الثالث فرض تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يُلزم حزب الله بعدم اجتياز جنوب نهر الليطاني، على أن تكون الخطوة بدعم كيانات دولية "ليست تابعة للأمم المتحدة"، على حد قوله.

الصحيفة نوهت إلى أن رؤساء المجالس خرجوا من الاجتماع دون انطباع محدد، فقرروا الاستعانة بكيان يمكنه مساعدتهم في مواجهة الأزمة التي يوجهونها في الشمال، في ظل إخلاء السكان وعدم عودتهم حتى الآن.

ونقلت عن أحد رؤساء مجالس مستوطنات الشمال (دون كشف هويته) أن رئيس الأركان على ما يبدو "استبعد الخيار الثالث"، مضيفًا: "قال لنا إنه بعد أسبوعين سنصبح أكثر إدراكًا بشأن تأثير الحرب في الجنوب على الساحة الشمالية، لقد أثارت تلك الكلمات دهشتنا، لماذا ينتظرون في الساحة الشمالية طالما أن الخيارات المتبقية هي الحرب؟".

وأبلغ رؤساء المجالس رئيس الأركان الإسرائيلي أنهم لا يعتزمون تأييد عودة المستوطنين دون معالجة جذرية لمشكلة حزب الله، وأنه يتعين إبعاد عناصر الميليشيا عن الحدود أولًا، وذكروا أمامه أن "قوات الرضوان (وحدة النخبة في ميليشيا حزب الله) تتجول قرب السياج، دون أن يمسهم الجيش الإسرائيلي، وأن تعزيز القوات أو وضع حواجز أو عوائق ليس بحل".