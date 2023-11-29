بيسكوف: الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو وتم ضمان استقراره على الرغم من العقوبات الغربية.
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "إنها حقيقة واضحة بالفعل أنه على الرغم من العبء غير المسبوق بسبب القيود التي تم اعتمادها، فقد تم ضمان الاستقرار وقد دخل الاقتصاد في مسار النمو، هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها".
وفي نوفمبر الجاري، كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج الإجمالي في روسيا عام 2023 إلى 3%.
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