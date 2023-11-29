وزير الصناعة والتجارة يزور مقر مصنع العالمية للهندسة الكهربائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ القطاع الصناعي في مملكة البحرين يشهد تطوراً ملحوظاً ويؤدّي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، منوّها بأهمية تعزيز الشراكة وأطر التعاون مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات العالمية تماشياً مع تطلعات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الصناعة والتجارة إلى مصنع العالمية للهندسة الكهربائية بمدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد، حيث كان في استقباله عبدالرحمن جمعة رئيس مجلس إدارة المصنع، وعدد من المسؤولين بالمصنع.
وقام الوزير فخرو بجولة في المصنع، استمع خلالها إلى خطوات التصنيع ومراحل العمل، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي يقدمها المصنع، حيث أشاد بما يقدمه المصنع من خدمات وحلول تكنولوجية متطورة تدعم تطوير قطاع الصناعة بما يرفع من تنافسية مملكة البحرين.
يُشار إلى أن مصنع العالمية للهندسة الكهربائية متخصص في تصنيع وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية كأنظمة الحرائق العالية الجودة وأنظمة التحكم المنزلية وتصنيع حلول تكنولوجيا المعلومات التوصيلية والاتصالات لعملائه وتصميم وبناء مراكز البيانات وغرف الحاسوب، وغيرها من الأنظمة والحلول التكنولوجية.
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