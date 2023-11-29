وزير الصناعة والتجارة يزور مقر مصنع العالمية للهندسة الكهربائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أنّ القطاع الصناعي في مملكة البحرين يشهد تطوراً ملحوظاً ويؤدّي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، منوّها بأهمية تعزيز الشراكة وأطر التعاون مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات العالمية تماشياً مع تطلعات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الصناعة والتجارة إلى مصنع العالمية للهندسة الكهربائية بمدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد، حيث كان في استقباله عبدالرحمن جمعة رئيس مجلس إدارة المصنع، وعدد من المسؤولين بالمصنع.

وقام الوزير فخرو بجولة في المصنع، استمع خلالها إلى خطوات التصنيع ومراحل العمل، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي يقدمها المصنع، حيث أشاد بما يقدمه المصنع من خدمات وحلول تكنولوجية متطورة تدعم تطوير قطاع الصناعة بما يرفع من تنافسية مملكة البحرين.

يُشار إلى أن مصنع العالمية للهندسة الكهربائية متخصص في تصنيع وصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية كأنظمة الحرائق العالية الجودة وأنظمة التحكم المنزلية وتصنيع حلول تكنولوجيا المعلومات التوصيلية والاتصالات لعملائه وتصميم وبناء مراكز البيانات وغرف الحاسوب، وغيرها من الأنظمة والحلول التكنولوجية.