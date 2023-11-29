توقيع إطار عمل مشترك للتعاون بين معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلس الشورى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقع معهد الإدارة العامة إطارا للعمل المشترك مع الأمانة العامة لمجلس الشورى لبحث مجالات التعاون في تنفيذ برنامج الدعم البرلماني، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير، والدراسات والأبحاث التعاقدية والتعاونية، والاستشارات، بالإضافة إلى خدمات التقييم والإرشاد.

ومثل المعهد في التوقيع على الإطار الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام للمعهد، فيما مثل الأمانة العامة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.

وبهذه المناسبة، أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، أهمية استمرار التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لما في ذلك من ضرورة للصعود بمنظومة العمل المؤسسي في مملكة البحرين، موضحة أن التعاون الدائم ما بين معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلس الشورى في الارتقاء بالكوادر الوطنية في الأمانة العامة وتعزيز مهاراتهم، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، والتي تقود إلى تحقيق أولويات برنامج عمل الحكومة (2023-2026م) المتمثلة في تقديم خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.

وأشارت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، إلى أن معهد الإدارة العامة حريص على تصميم وتطوير برامجه وخدماته بما يواكب التطورات والاحتياجات التدريبية الفعلية، والمتغيرات المتسارعة في مملكة البحرين، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية، مضيفة أن التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس الشورى في برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء مجلس الشورى، يتمثل في تنظيم لقاءات خاصة مع كبار المسؤولين أو الخبراء المختصين، وذلك على مستوى عال من التنفيذ.





من جانبها، أكدت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، حرص واهتمام علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بتطوير وتوسعة برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس، بما يسهم في تعزيز الجوانب المعرفية والعلمية لدى الأعضاء، بالشكل الذي يحقق التطور المستمر في مخرجات العملية التشريعية تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم .





وقالت إن العمل المشترك مع معهد الإدارة العامة قائم على منهجية علمية ومهنية، تشمل الدورات وورش العمل والمحاضرات، واللقاءات التثقيفية والحوارية والنقاشية، بالإضافة إلى قياس الأثر واستطلاع آراء الأعضاء المشاركين من أجل تطوير جودة محتوى البرنامج، مبينة أن الهدف الأسمى المنشود هو تحقيق الريادة في دعم العمل التشريعي.





وذكرت الأمين لعام لمجلس الشورى أن الأمانة العامة للمجلس تسعى دائما للاستفادة من الخبرات والتجارب والمعارف التي يقدمها معهد الإدارة العامة، عبر التعاون مع نخبة من المختصين والخبراء في المجالات المختلفة، التي تتم وفق نماذج معتمدة تضمن تحقيق الاستفادة المثلى، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يبديه أعضاء مجلس الشورى في الحضور والمشاركة في برنامج الدعم البرلماني، بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والاستئناس بالمعرفة والممارسات الحديثة في مختلف الحقول، لافتة إلى أن برنامج الدعم البرلماني يشمل تطوير مستوى أداء وجاهزية منتسبي الأمانة العامة في مختلف الإدارات والأقسام، وذلك ضمن برامج مؤسسية متتابعة، وصولا إلى الغاية المنشودة، وهي عمل احترافي مساند للدور التشريعي الذي يضطلع به مجلس الشورى.