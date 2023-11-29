-->

Thursday, 30 November 2023 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأشغال: غلق كلي لتقاطع شارع الفاتح مع شارع أوال

11/29/2023 8:05:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح تستدعي غلق كلي لتقاطع شارع الفاتح مع شارع أوال، وسيتم عمل تحويل للحركة المرورية إلى الطرق المحيطة حسب التفاصيل التالية:


1. منع الانعطاف يسارًا من شارع الفاتح إلى شارع أوال للمرور القادم من المنامة باتجاه منطقة الجفير.


2. منع الانعطاف يسارًا من شارع الفاتح إلى شارع بني عتبة للمرور القادم من ميناء سلمان باتجاه منطقة العدلية.


وأوضحت أنه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، ولمدة 20 يوما.


وأهابت وزارة الأشغال بالمواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.

MENAFN29112023000055011008ID1107509391

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث