الأشغال: غلق كلي لتقاطع شارع الفاتح مع شارع أوال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح تستدعي غلق كلي لتقاطع شارع الفاتح مع شارع أوال، وسيتم عمل تحويل للحركة المرورية إلى الطرق المحيطة حسب التفاصيل التالية:





1. منع الانعطاف يسارًا من شارع الفاتح إلى شارع أوال للمرور القادم من المنامة باتجاه منطقة الجفير.





2. منع الانعطاف يسارًا من شارع الفاتح إلى شارع بني عتبة للمرور القادم من ميناء سلمان باتجاه منطقة العدلية.





وأوضحت أنه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، ولمدة 20 يوما.





وأهابت وزارة الأشغال بالمواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.