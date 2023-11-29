الأشغال: غلق كلي لتقاطع شارع الفاتح مع شارع أوال

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح تستدعي غلق كلي لتقاطع شارع الفاتح مع شارع أوال، وسيتم عمل تحويل للحركة المرورية إلى الطرق المحيطة حسب التفاصيل التالية:
1. منع الانعطاف يسارًا من شارع الفاتح إلى شارع أوال للمرور القادم من المنامة باتجاه منطقة الجفير.
2. منع الانعطاف يسارًا من شارع الفاتح إلى شارع بني عتبة للمرور القادم من ميناء سلمان باتجاه منطقة العدلية.
وأوضحت أنه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم غد الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، ولمدة 20 يوما.
وأهابت وزارة الأشغال بالمواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.
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