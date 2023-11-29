حرم الضيوف من فوز تاريخي.. عقوبة ضد حكام الفيديو بلقاء باريس ونيوكاسل

قرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استبعاد طاقم حكام الفيديو الذي أدار لقاء باريس سان جيرمان ونيوكاسل، من إدارة مباريات أخرى لاحقاً في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وكان كيليان مبابي نجم باريس، سجل ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع، بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد على مدافع نيوكاسل تينو ليفرامينتو تستدعي احتساب المخالفة.

ودعا حكم الفيديو البولندي توماش كوياتكوفسكي، حكم الساحة سيمون مارسينياك إلى الشاشة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحتسب الحكم ركلة الجزاء لأصحاب الأرض، أحرزوا من خلالها هدف التعادل 1-1.

وكان من المقرر أن يتولى كوياتكوفسكي دور تقنية الفيديو في مباراة ريال سوسيداد مع ريد بول سالزبورغ، اليوم الأربعاء، ولكن تم استبداله بالحكم الألماني ماركو فريتز، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وجاء قرار منح ركلة الجزاء المتأخرة لباريس سان جيرمان، ليحرم نيوكاسل من تحقيق فوز تاريخي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وكان نيوكاسل على بعد دقائق من الفوز 1-0 في العاصمة الفرنسية باريس، وكان هذا الانتصار سينقل الفريق الإنجليزي إلى المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال.

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