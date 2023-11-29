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شرطة الفجيرة تخفض المخالفات المرورية 50% بمناسبة عيد الاتحاد 52

11/29/2023 8:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بناءً على توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية، وقيمة حجز المركبات اعتباراً من 30 نوفمبر 2023م ولمدة 52 يوماً على المخالفات المرورية المسجلة قبل 30 نوفمبر 2023م على ألا يشمل التخفيض المخالفات المشددة.

ومن جهته، أكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن القرار جاء حرصاً من سموه على إسعاد المواطنين والمقيمين في الانتهاء من الاجراءات المترتبة في أنظمة ترخيص المركبات، بمناسبة عيد الاتحاد 52
للدولة.

وقال الكعبي: إن شرطة الفجيرة تحرص على تطبيق المبادرات، التي من شأنها أن تدخل البهجة والسرور على المتعاملين، وتعينهم على إنجاز معاملاتهم المرورية بكل يسر وسهولة.

من جانبه دعا العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع إلى ضرورة اغتنام الفرصة والإسراع بسداد المخالفات، والاستفادة من الخصم في هذه الفترة، وإنهاء المخالفات المرورية المتراكمة.


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