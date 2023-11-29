اقتصاد العالم يتباطأ العام المقبل إلى 2.7 % بسبب التضخم وسعر الفائدة والحروب

من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد العالمي، الذي أثبت مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، السنة المقبلة، تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

أشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7 في المئة في عام 2024، من وتيرة متوقعة تبلغ 2.9 في المئة هذا العام.

سيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام الجائحة 2020.

وأحد العوامل الرئيسة هو أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتوقع أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.

فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5 في المئة فقط في عام 2024، من 2.4 في المئة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي - 11 منها منذ مارس 2022 - في تقييد النمو.

وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات، وساعدت هذه العملية في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022، والتي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9 في المئة هذا العام، إلى 2.8 في المئة في عام 2024، و2.2 في المئة في عام 2025، أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة، وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 في المئة في عام 2024، منخفضاً من 5.2 في المئة هذا العام.



ووفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سوف ينمو الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، بواقع 0.6 % في 2024، وبواقع 1.2 % في 2025، عقب تراجع طفيف العام الجاري.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «من المرجح أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفاً، بسبب زيادة المدخرات الاحترازية، والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل، وزيادة حالة عدم اليقين».

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