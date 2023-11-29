23 ألف زائر لـ «أسبوع الساعات دبي» بزيادة 42%

اختتم أسبوع الساعات دبي أكبر نسخة له وأكثرها نجاحاً، مع زيادة ملحوظة في عدد الزوار والعلامات المشاركة والإطلاقات الحصرية وغيرها.

واستقطبت الفعالية على مدى خمسة أيام 23 ألف زائر بزيادة في عدد الحضور بنسبة 42% عن النسخة السابقة، حيث سلطت الضوء على رؤية دبي ودولة الإمارات الهادفة للوصول إلى موقع الريادة وتعزيز حضورها بصفتها مركزاً مبتكراً للثقافة والتراث والفنون. واستضافت الفعالية المرموقة مجموعة بين أبرز علامات القطاع والرؤساء التنفيذيين وصناع الساعات والشركات الفرعية والشركاء، لدعم التوجهات الرائدة وتعزيز الحوار بما يثري أجواء الفعالية وعروضها المميزة.

وشهدت النسخة السادسة من الفعالية أعلى نسبة مشاركة حتى الآن، حيث ضمت 63 علامة تجارية؛ أكثر من 10 منها تشارك للمرة الأولى، مثل دار فان كليف أند آربلز وشانيل ولا فابريك دو تومب لويس فيتون وآي دي جنيف، بالإضافة إلى إطلاق تشكيلات جديدة محدودة الإصدار لأكثر من 20 علامة ساعات عالمية وإماراتية، بما فيها شركة أحمد صديقي وأولاده.

وتضمنت قائمة الإعلانات الرئيسية من أسبوع الساعات دبي 2023 كشف دار الساعات السويسرية الفاخرة أوديمار بيغيه عن شراكتها طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمستقبل، والهادفة إلى تعزيز الابتكار في عالم صناعة الساعات الفاخرة وغيره من المجالات. كما شهدت الفعالية إطلاق علامة فينتاج هورولوجي بإلهام من الرؤية المميزة لعائلة صديقي وبإشراف أبناء الجيل الثالث، لتقدم أفخر الساعات التي تعكس فلسفة العائلة وخبرتها الواسعة في القطاع.

وقالت هند صديقي، المديرة العامة لأسبوع الساعات دبي: «يشكل أسبوع الساعات دبي فرصة لاستكشاف ثقافة الساعات بطريقة فريدة، حيث تقدم المنصة لمحة عن عالم صناعة الساعات وتتيح لعشاق الفخامة لقاء أبرز العلامات الناشئة وصناع الساعات والفنانين ووسائل الإعلام وهواة جمع الساعات الفاخرة. ويسعدنا النجاح في تعزيز حضورنا العالمي والإقليمي مع إطلاق كل نسخة من الفعالية. ونتوجه بالشكر والامتنان لشركائنا الأعزاء والعلامات الرائدة الذين ساهموا في نجاح النسخة السادسة، والذين يقدمون الدعم الدائم لنا للحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع صناعة الساعات الفاخرة، وتسليط الضوء على حضور منصتنا المميز».

واحتفت الفعالية من خلال برنامجها المميز بالمهارات الحرفية المحلية، حيث تعاونت مع علامة هوبلو السويسرية لإطلاق ساعتين جديدتين من تصميم وسام شوكت، فنان الخط العربي الحائز جوائز. كما أعلنت علامة ريزيرفوار عن تعاونها مع الفنان الإماراتي الشهير عبدالله لطفي لتقديم ساعتين تمزجان بتصميمهما المميز بين جمال الفن المعاصر وألق المهارة السويسرية التقليدية. واستضاف الفعالية صفيفة، ورشة العمل الإماراتية لتصميم الأساور الجلدية التي قدمها مجلس إرثي للحرف المعاصرة من خلال صفوف تعليمية.

واستقطبت جلسات منتدى الساعات ومركز الإبداع مجموعة من قادة القطاعات للمشاركة في الحوار وتقديم أول جلسة حوار باللغة العربية، مما أضفى بعداً جديداً على المنصة، وتم بث جميع الجلسات الحوارية مباشرة وتسجيلها، وهي تتوفر للمشاهدة على قناة أسبوع الساعات دبي على يوتيوب.

ويعود أسبوع الساعات دبي في عام 2024 من خلال النسخة العاشرة المتنقلة لمنتدى صناعة الساعات.

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