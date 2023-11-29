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بعد 4 مباريات بدون فوز.. نانت الفرنسي يقيل مدربه

11/29/2023 7:29:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقال نادي نانت الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مدربه بيير أريستوي، الذي أسهم في تجنب الفريق، الفائز ببطولة الدوري ثماني مرات، الهبوط الموسم الماضي.

وأعلن النادي في بيانه إعفاء أريستوي من مهامه، على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد في وقت لاحق من الاربعاء.

وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية اليومية أن نانت توصل إلى اتفاق مبدئي مع مدرب ليل السابق جوسلين غورفينيك.

وقال النادي "يود نانت أن يتوجه بالشكر الجزيل لبيير أريستوي وطاقمه، الذين وظفوا كل مقوماتهم البشرية ومواهبهم في خدمة النادي. وقد حظوا بتقدير الجميع وساعدوا النادي على الحفاظ على مكانته في نهاية الموسم الماضي".

وكان نانت يحتل المركز 17 في الدوري، حيث يهبط أربعة من الأندية العشرين، عندما تولى أريستوي المسؤولية خلفا لأنطوان كومبواري قبل أربع مباريات متبقية في الدوري.

وشهد الموسم الحالي بداية سيئة للنادي، لكن أريستوي تمكن من إعادة الفريق إلى المسار الصحيح قبل أن يخوض أربع مباريات لم يحقق فيها فوزا واحدا - بينهم ثلاث هزائم - مما ترك نانت في المركز الحادي عشر، بفارق 15 نقطة عن المتصدر، باريس سان جيرمان.

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