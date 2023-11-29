سكالوني: ميسي لعب بقلبه في كأس العالم وقدمت له هذه النصيحة

يرى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، ما يقدمه مواطنه ليونيل ميسي داخل الملعب لا يمكن وصفه، مؤكدا أنه لعب بقلبه في كأس العالم 2022.

وقال سكالوني في مقابلة عبر بودكاست "بوبو تي في": "ميسي لعب بقلبه في كأس العالم، لم يكن من الممكن إيقافه، متابعة ما يفعله عن قرب، شيء يستحيل وصفه، لن يصدقني أحد، إنه مجنون".

وكشف سكالوني أنه تحدث مع ميسي، ونصحه بضرورة الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة، طالما يشعر أنه لا يزال قادراً على العطاء، وواصل: "أثبت ميسي، أن سقف التوقعات والطموح في كرة القدم لا حدود له، وهذا أمر مدهش".

وأشار: "بدأ ميسي مسيرته في مركز المهاجم، ولعب أيضاً في مركز الجناح، وفي الوقت الحالي بإمكانه اللعب في وسط الملعب".

وختم سكالوني تصريحاته عن ميسي، قائلاً: "يمكن لميسي أن يلعب في أي مركز، والفريق يتمحور حوله، فهو يستطيع مواصلة مشواره الدولي مع منتخب الأرجنتين، لكن القرار يخصه".

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