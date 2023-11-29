رئيس الدولة ورئيس كوبا يبحثان علاقات التعاون ويشهدان تبادل اتفاقيات بين البلدين في مدينة إكسبو دبي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا، آفاق التعاون وفرص وإمكانيات تنميته بين دولة الإمارات وكوبا في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه والرئيس الكوبي ــ خلال اللقاء الذي جرى في مدينة إكسبو دبي ــ مختلف مسارات التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والاستدامة والدفع بها إلى آفاق أرحب، تسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والازدهار.

كما تناول اللقاء مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“COP28” الذي يبدأ أعماله غداً في "مدينة إكسبو دبي" في دولة الإمارات وأهميته في تعزيز الاستدامة في العالم وإيجاد حلول جماعية لتحدي تغيرات المناخ تحدث نقلة نوعية في العمل المناخي.

وتطرق اللقاء إلى "قمة مجموعة 77 والصين" التي استضافتها كوبا خلال شهر سبتمبر الماضي تحت شعار "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" وأهمية الرؤى التي طرحتها بشأن ضرورة تقديم الدعم لاقتصادات الدول النامية بما يعزز مواجهة التحديات العالمية المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار في العالم.

وتبادل سموه والرئيس الكوبي خلال اللقاء.. وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وميغيل دياز كانيل تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وكوبا في العديد من المجالات الحيوية شملت: تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الإزدواج الضريبي والتعاون التقني في مجال حماية البيئة..إضافة إلى التربية البدنية والرياضية والسياحة بجانب اتفاق حكومي دولي بين مصرفي الإمارات العربية المتحدة المركزي وكوبا المركزي.

وتبادل الاتفاقيات والمذكرات من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي..ومن الجانب الكوبي سعادة نوربرتو إسكالونا كاريو سفير كوبا لدى الدولة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة هزاع الكعبي سفير الدولة لدى كوبا وعدد من المسؤولين بجانب الوفد المرافق للرئيس الكوبي.

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