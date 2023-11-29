دسوا لها السم.. زوجة مسؤول أوكراني بالمستشفى

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعدما نجا هو من عدة محاولات اغتيال فاشلة، تعرضت زوجة رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية للتسمم بمعادن ثقيلة.

تسمم بمعادن ثقيلة

فقد أفاد متحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، الثلاثاء، بأن زوجة رئيس الوكالة تعرضت للتسمم بمعادن ثقيلة، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشف المتحدث أن زوجة المسؤول تخضع للعلاج في المستشفى بعد إصابتها.

إلا أنه لم يكشف مزيدا من المعلومات حول حالتها الصحية حتى الآن، أو حتى من يقف وراء محاولة الاغتيال هذه.

في حين أن وسائل إعلام أوكرانية أول من أورد تقارير عن واقعة التسمم، حيث نقلت صحيفة "بابال" عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله، إن بودانوفا كانت في المستشفى وتنهي دورة علاج للتخلص من آثار التسمم.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية عن مصدر قوله، إن هناك احتمالا بأن يكون السم وُضع في طعامها.

شخصية بارزة

وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضد القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.

أما زوجها بودانوف فأضحى شخصية مشهورة في أوكرانيا، حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا. وفي وسائل الإعلام الروسية هو شخصية مكروهة.

وإذا تأكدت أنباء تسميم زوجته عن عمد، فإنه سيمثل أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى منذ أن بدأت موسكو غزوها للبلاد في فبراير شباط من العام الماضي.

يشار إلى أن بودانوف البالغ من العمر 37 عاما، كان نفسه هدفا لعدة محاولات اغتيال من بينها محاولة قتله بسيارة ملغمة.

في حين تستمر العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، بل ازدادت وتيرتها مؤخراً إلى حد كبير.