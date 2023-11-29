دسوا لها السم.. زوجة مسؤول أوكراني بالمستشفى

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بعدما نجا هو من عدة محاولات اغتيال فاشلة، تعرضت زوجة رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية للتسمم بمعادن ثقيلة.
تسمم بمعادن ثقيلة
فقد أفاد متحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، الثلاثاء، بأن زوجة رئيس الوكالة تعرضت للتسمم بمعادن ثقيلة، وفقا لوكالة "رويترز".
وكشف المتحدث أن زوجة المسؤول تخضع للعلاج في المستشفى بعد إصابتها.
إلا أنه لم يكشف مزيدا من المعلومات حول حالتها الصحية حتى الآن، أو حتى من يقف وراء محاولة الاغتيال هذه.
في حين أن وسائل إعلام أوكرانية أول من أورد تقارير عن واقعة التسمم، حيث نقلت صحيفة "بابال" عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله، إن بودانوفا كانت في المستشفى وتنهي دورة علاج للتخلص من آثار التسمم.
ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية عن مصدر قوله، إن هناك احتمالا بأن يكون السم وُضع في طعامها.
شخصية بارزة
وماريانا بودانوفا هي زوجة كيريلو بودانوف، الذي يرأس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، وشاركت بشكل بارز في العمليات السرية ضد القوات الروسية طوال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا.
أما زوجها بودانوف فأضحى شخصية مشهورة في أوكرانيا، حيث تم تصويره على أنه العقل المدبر من وراء الكواليس للجهود الرامية إلى الرد على روسيا. وفي وسائل الإعلام الروسية هو شخصية مكروهة.
وإذا تأكدت أنباء تسميم زوجته عن عمد، فإنه سيمثل أخطر استهداف لأحد أفراد عائلة شخصية قيادية أوكرانية رفيعة المستوى منذ أن بدأت موسكو غزوها للبلاد في فبراير شباط من العام الماضي.
يشار إلى أن بودانوف البالغ من العمر 37 عاما، كان نفسه هدفا لعدة محاولات اغتيال من بينها محاولة قتله بسيارة ملغمة.
في حين تستمر العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، بل ازدادت وتيرتها مؤخراً إلى حد كبير.
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