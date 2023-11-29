بن غفير يهدّد نتنياهو: وقف الحرب يعني تفكيك الحكومة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- صعَّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غِفير تهديداته بتفكيك الحكومة، في أعقاب التقارير التي تتحدث عن إمكانية تمديد الهدنة، ومن ثمّ الوصول إلى وضع يمكن من خلاله وقف الحرب على غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه في الوقت الذي ينفي فيه قادة الجيش والقادة السياسيون في إسرائيل الأنباء عن إمكانية وقف إطلاق النار كليَّة، مقابل تحرير جميع الرهائن، أكد زعيم حزب "عوتْسِما يِهُوديت" أن الحزب "لن يصبح جزءًا من أي حكومة تسمح ببقاء حماس".

ويترأس وزير الأمن القومي بن غفير حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، المحسوب على التيار القومي، ويعدّ إحدى أذرع تيار "الصهيونية الدينية" الذي يؤثر على قرارات الحكومة اليمينية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، ويعارض شتّى صور إدخال المساعدات إلى غزة، أو التساهل بشأن فكرة ترحيل الغزيِّين إلى مكان آخر.

تلويح بالاستقالة

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أشارت إلى أن بن غِفير عاد لإطلاق تهديدات بأنه سيستقيل وحزبه من الحكومة، لو قرّرت قبول فكرة وقف إطلاق نار شامل مع حركة حماس، ناقلة عنه القول: "وقف الحرب = تفكيك الحكومة".

بن غفير كتب عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقًا) أنه لن يبقى في هذه الحكومة لو قبلت نهاية الحرب على قطاع غزة، في وقت يتمسّك فيه ساسة إسرائيل برواية أن هذا الخيار غير مطروح بالنسبة إليهم أو إلى الجيش.

ولا تعدّ تلك المرة الأولى التي يهُدّد فيها بن غِفير بالاستقالة من الحكومة، إذ صدرت عنه تهديدات مماثلة منذ بداية الهدنة، التي استمرت أربعة أيام، منذ يوم الجمعة الماضي، وفي المقابل أفرجت حماس عن 10 أسرى بشكل يومي، قبل قرار تمديدها ليومين، وسط أنباء عن خروقات.

خط أحمر

وكان بن غِفير أشار في حوار متلفز مع هيئة البث الإسرائيلي "كان 11" في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنه وضع خطًّا أحمر أمام حكومة نتنياهو بشأن الحرب، وقال إنه لو لم تُستأنف الحرب عقب نهاية الهدنة، فإنه "لا يجد ما يفعله في هذه الحكومة"، متوعدًا بالانسحاب منها.

ونشر حزب "عوتْسِما يِهُوديت" الثلاثاء بيانًا، جاء فيه أنه "لو وصلت الحكومة مقترحات أخرى من شأنها أن تُوقف الحرب، فإن نواب الحزب الستة برئاسة الوزير بن غفير سيغادرون الائتلاف".

"إبادة حماس"

وذكرت مصادر بالحزب الراديكالي المتطرف، والذي نُسب لممثله بالكنيست والحكومة عميحاي إلياهو، وزير التراث، أنه يتعين إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أن هدف الحرب الأسمى هو إبادة حماس بشكل كامل، وأن أيَّ صفقة تحمل بين طياتها فكرة بقاء حماس ستعني المزيد من الكوارث، حتى مثل كارثة سِيمْحَت تُورَاه (يوم عيد ختم قراءة التوراة، والذي تزامن مع طوفان الأقصى).

ورأى المصدر الذي لم تكشف الصحيفة هويته أن وقف الحرب يعني انتصار حماس في الحرب، مشيرًا إلى أن الحزب لن يقبل بصفقة من أي نوع تُبقي حماس، ولن يصبح جزءًا من حكومة تُمكِّن حماس من البقاء.

ولفت المصدر إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو والوزيرين يوآف غالانت وبني غانتس، والذين يديرون الحرب معًا أكدوا لنا مرارًا وتكرارًا أن هدف الحرب هو تدمير حماس، هذا الأمر لن يتغير، ونتعامل معه على أنه هو الأساس والواقع"، فيما قالت مصادر أخرى للصحيفة إن حزب "عوتْسِما يِهُودِيت" يُهدّد بشأن سيناريو غير واقعي.

وهدَّد عضو الكنيست ألموج كوهين، من الحزب ذاته بالاستقالة في وقت سابق، لو لم تُستأنف العمليات الحربية في غزة عقب نهاية سريان الهدنة، وهي الهدنة التي حظيت بيومين إضافيين بعد تهديده، دون أن يستقيل.

حرب بعد الهدنة

وأبلغ وسائل إعلام عبرية أن الحزب "لم يعارض صفقة المخطوفين في المجمل، إنّما أيَّد إبرام صفقة تشمل الجميع"، مضيفًا: "لن تمرّ 24 ساعة إلا وأكون تقدّمتُ باستقالتي لو لم تُستأنف الحرب بعد الهدنة".

الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن وزير المالية، بِتسلْئِيل سِمُوتْرِيتش، زعيم كتلة "الصهيونية الدينية"، وهو الاسم البديل لتحالف "الاتحاد القومي- تِكوما" القومي المتطرف، أكد أن مسألة وقف الحرب غير مطروحة، حتى لو ظهرَ كلامٌ من هذا النوع كمقترح، وقال: "لم نناقش هذا الأمر، لديهم (حماس) خطط لإبادة دولة إسرائيل، وسنواصل الحرب حتى النصر الكامل، سنُبيد حماس النازية"، على حد وصفه.



