الهلال الأحمر: مهمة توزيع المساعدات تواجه تحديات وصعوبات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مهمة استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في محافظتي غزة وشمال غزة تواجه العديد من التحديات والصعوبات.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن من بين تلك التحديات صعوبة العمل على استقبال وتفريغ الشاحنات المصرية ثم تحميلها على الشاحنات الفلسطينية، بسبب عدم ملائمة معبر رفح المخصص للمشاة لاستيعاب عدد كبير من الشاحنات في نفس الوقت، إلى جانب وجود عدد كبير من الشاحنات المخصصة للمنظمات الدولية في مقدمة الصفوف التي يجب إفراغها وخروجها من المعبر للسماح بدخول الشاحنات المخصصة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابعت أنه "يتعين على الجمعية استخدام العون الذي يأتي باسم الجمعية فقط، وعليه يتأخر الوقت الذي تتمكن خلاله الجمعية من تجميع كم من الشاحنات لارسالها الى الشمال، وبالتالي تتأخر كل العملية لدرجة ان تقوم الطواقم والمتطوعين بالعمل حتى ساعات الفجر لانهاء النقل والتنزيل في الشمال ومن ثم العودة الى الجنوب لاستكمال العمل على شاحنات جديدة".

وبينت أنها تعمل على نقل وتوزيع المساعدات المخصصة لها في شمال قطاع غزة، وقد تمكنت من إدخال (233) شاحنة من المساعدات الانسانية الى شمال غزة حتى الأمس، والتي احتوت أغذية وماء وبعض المستلزمات الطبية والإغاثية كالبطانيات والفرشات.

ولم تتمكن الجمعية، وفق بيانها، من إدخال الوقود حتى الآن، والعمل قائم من أجل إيصال كمية عشرة آلاف لتر، التي تسمح باستمرار عمل سيارات إسعاف الجمعية لأسبوعين، حيث لازال إسعاف الجمعية يعمل في شمال غزة.

وتقوم الجمعية، كما جاء في بيانها، بعمل التنسيق الكامل لحركة المساعدات عبر حاجز وادي غزة، من خلال مكتب الأمم المتحدة التنسيق المساعدات الإنسانية (اوتشا).

وشددت الجمعية في بيانها على أنها ملتزمة بإيصال أكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة. حيث إن السكان المدنيين الذين بقوا في شمال غزة ويقدر تعدادهم بحوالي نصف مليون مواطن أو أكثر، هم بحاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية سواء إلى مراكز الإيواء في المدارس أو إلى أماكن تجمع العائلات والمواطنين في الأحياء المختلفة من مدينة غزة وشمال غزة.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بكميات أكبر بكثير مما تم إيصاله حتى الآن، والعمل على فتح معابر أخرى للمساعدة في إدخال المساعدات بما فيها معبر كرم أبو سالم والسماح أيضا بإدخال المساعدات من الضفة الغربية وعبر إسرائيل، والعمل كذلك على إعادة الحركة التجارية للبضائع والمواد الاستهلاكية لتساهم في تغطية الاحتياج وإحياء السوق المحلي.