التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في هنغاريا وموريتانيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في هنغاريا للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراة) في مختلف التخصصات، وعدد من المنح الدراسية في جمهورية موريتانيا بمجال الدراسات العليا (الماجستير، والاختصاص العالي في الطب)، في تخصصات مختلفة، للعام 2023-2024.
ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل.
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