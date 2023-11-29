ارتفاع حجم المشاريع المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بنسبة 34 %

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 34 %، ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وبحسب تقرير صدر عن وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، بلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعاً استثمارياً، وأن حجم العمالة المتوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى نحو 30 ألف فرصة عمل، حاز قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من تلك المشاريع.

وقالت الوزارة إن مشاريع التوسعة التي استفادت من القانون خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 430.5 مليون دينار بنسبة 49 %، وبحجم عمالة متوقعه حوالي 18 ألف فرصة عمل، بينما بلغ حجم الاستثمارات الجديدة والمستفيدة من القانون ما يقارب 448 مليون دينار وبنسبة 51% من حجم الاستثمارات، وبحجم عمالة متوقع ما يقارب 12 ألف فرصة عمل.



وأضافت أن المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت على قطاعات اقتصادية مختلفة، إذ حصدت الصناعة النصيب الأكبر، وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 64 % من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبحجم استثمار 564.6 مليون دينار.