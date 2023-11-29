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برشلونة ينجو من كمين بورتو ويضمن التأهل

11/29/2023 7:18:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فلت فريق برشلونة الإسباني من كمين ضيفه البرتغالي، بورتو، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في مباراة صعبة، جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.
بادر الضيف البرتغالي بالتسجيل بهدف حمل توقيع إدواردو جابرييل عند الدقيقة 30، بعدما تابع الكرة العائدة من الحارس البديل إينياكي بينيا، ليستجمع البارسا قواه سريعاً ويتمكن من تسجيل هدف التعادل عبر البرتغالي جواو كانسيلو.
ظهير البارسا تلقى كرة رائعة وروضها بشكل مميز ليسدد بعدها كرة قوية ودقيقة تسكن شباك الفريق الضيف بعد مرور دقيقتين فقط من هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.


وعقب الاستراحة، شن البارسا هجمة مميزة، وصلت في محطتها قبل الختامية عند أقدام كانسيلو، الذي لعبها عرضية أرضية لزميله ومواطنه جواو فيليكس، الذي سددها مباشرةً داخل مرمى بورتو، معلناً تقدم فريقه بهدف ثان، عند الدقيقة 57.


وفي ضوء النتيجة، يضمن برشلونة تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعدما رفع نقاطه للرقم 12 في الصدارة، على بعد جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، مع توقف رصيد بورتو عند 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط عن شاختار دونيتسك الأوكراني.

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