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الحكومة الإسرائيلية: 161 شخصا لا يزالون رهائن في غزة لدى حماس

11/29/2023 7:18:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنه ملتزمون باستعادة جميع الرهائن والمفقودين.


وأضاف في مؤتمر صحفي أن 86 رهينة حتى الآن تم إطلاق سراحهم بينهم 66 إسرائيليا من قبل كتائب القسام.


ونوه أن 161 شخصا لا يزالون رهائن في غزة لدى حركة حماس .


وتابع " سنواصل الضغط العسكري على حماس للإفراج عن مزيد من الرهائن عندما تتوقف عن ذلك"


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