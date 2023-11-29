الحكومة الإسرائيلية: 161 شخصا لا يزالون رهائن في غزة لدى حماس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنه ملتزمون باستعادة جميع الرهائن والمفقودين.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن 86 رهينة حتى الآن تم إطلاق سراحهم بينهم 66 إسرائيليا من قبل كتائب القسام.
ونوه أن 161 شخصا لا يزالون رهائن في غزة لدى حركة حماس .
وتابع " سنواصل الضغط العسكري على حماس للإفراج عن مزيد من الرهائن عندما تتوقف عن ذلك"
MENAFN29112023000208011052ID1107509020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.