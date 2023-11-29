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إنريكي متهربا من السؤال الصعب: لا تعليق!

11/29/2023 7:18:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان بلاعبيه رغم تعقد حسابات التأهل بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد (1-1)، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.
قال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "تعادلنا بسيناريو فيلم رعب، كنا أفضل من نيوكاسل، ونستحق الفوز، لكن الكرة عاندتنا كثيرا، ورفضت أن تدخل المرمى بطريقة غريبة، لقد أهدرنا المزيد من الفرص".
أضاف المدرب الإسباني "باريس لا يعاني من قلة الخبرة، لقد أظهرت هذه المباراة قوة شخصية الفريق، وأننا فريق استثنائي، لقد تأخرنا في النتيجة لأكثر من 70 دقيقة، ومع ذلك لم ييأس اللاعبون، بل سعينا حتى النهاية، وسجلنا التعادل في الدقيقة 98".
واصل "فخور بفريقي، فاللاعبون ليسوا آلات، من الوارد أن يقدموا أداء جيدا في مباريات، ويتراجع المستوى في أوقات أخرى، فنحن نتحدث عن كرة القدم، وليس كرة السلة، فالأفضل أو من يخلق فرصا أكثر لا يفوز دائما".
استطرد "سعيد بالحالة الذهنية للاعبي الفريق، ويبقى الأمر الأكثر تعقيدا أنه حال فوزنا في المباراة المقبلة سنتأهل، وقد نتأهل أيضا عند الخسارة، ويمكن أن نودع البطولة إذا تعادلنا".
ورفض لويس إنريكي، التعليق على ما قاله إيدي هاو، مدرب نيوكاسل حول ركلة جزاء بي إس جي ليست صحيحة، قائلا "لم أشاهد اللعبة، ولم أراجع تقنية الفيديو، ودوري ليس مراقبة المدرب المنافس بل التركيز على تحسين مستوى فريقي وتحقيق أهدافه".
وبسؤاله عن مدى تخوفه من حلوله ثالثا في المجموعة السادسة ومغادرة البطولة من دور المجموعات، سكت إنريكي لثوان قليلة، وختم تصريحاته "لا تعليق.. ليس لدي ما أقوله".
ويحل سان جيرمان ثانيا في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، أمامه بوروسيا دورتموند 10 نقاط، وضمن بطاقة التأهل الأولى، بينما يتساوى نيوكاسل يونايتد وميلان برصيد 5 نقاط.

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