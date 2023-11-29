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تشافي: لا يمكن حل جميع مشاكل برشلونة

11/29/2023 7:18:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، سعادته الغامرة عقب الانتصار على بورتو البرتغالي (2-1)، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".
وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في برشلونة جميع المشاكل لا يمكن حلها أبدا، ولكن اليوم يجب تهنئة الفريق على التأهل إلى دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، بعد مباراة جيدة".
وأضاف: "بعدما استقبلنا الهدف الأول، بدا كل شيء قاتما للغاية، ولكن كانت لدينا عقلية الفوز في العديد من المراحل".
وتابع: "في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأنا سعيد للغاية، ويجب أن أشيد بأداء كانسيلو، لقد قدم مباراة رائعة".
واستكمل: "الحارس إينياكي بينيا يتمتع بشخصية عظيمة، وتألق ليس فقط بسبب تصدياته، ولكن طريقة تمريره للكرة بالقدم، حيث كان استثنائيا اليوم".
وأتم: "جواو فيليكس كان بحاجة إلى هدف، فهو أمر مهم بالنسبة له".
وبهذا الانتصار حسم برشلونة عبوره لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يعتلي صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط في المركز الثاني.

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