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بايرن ميونخ يربط مانويل نوير حتى 2025

11/29/2023 7:18:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، أن حارس مرماه المخضرم مانويل نوير وقع على عقد جديد يبقيه في النادي حتى عام 2025.
وقال نوير في بيان للنادي البافاري: "أنا سعيد بالبقاء في بايرن ميونخ لمدة عام آخر".
وأضاف "بعد إصابتي الطويلة، عدت بكامل طاقتي. إنه أمر ممتع جدا بالنسبة لي أن أكون على أرض الملعب مع هذا الفريق".
وانضم نوير البالغ من العمر 37 عاما إلى صفوف الفريق البافاري في عام 2011 قادما من شالكه قبل أن يتم تعيينه قائدا للفريق بعد ست سنوات.
وعاد نوير إلى الملاعب أواخر أكتوبر الماضي بعد غياب نحو عام جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج عقب خروج منتخب بلاده ألمانيا من الدور الأول لمونديال "قطر 2022".
وفاز نوير بألقاب عدة مع بايرن ميونخ أبرزها دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية مرتين (في 2013 و2020) والدوري المحلي 11 مرة والكأس المحلية 5 مرات بالإضافة إلى كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما بلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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