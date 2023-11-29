سكالوني: ميسي مجنون.. وهذه نصيحتي له!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، ما يقدمه مواطنه ليونيل ميسي داخل الملعب لا يمكن وصفه، مؤكدا أنه لعب بقلبه في كأس العالم 2022.
وقال سكالوني في مقابلة عبر بودكاست بوبو تي في: "ميسي لعب بقلبه في كأس العالم، لم يكن من الممكن إيقافه".
وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين "متابعة ما يفعله (ليو) عن قرب، شيء يستحيل وصفه، لن يصدقني أحد، إنه مجنون".
كشف سكالوني أنه تحدث مع النجم الأرجنتيني، ونصحه بضرورة الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة، طالما يشعر أنه لا يزال قادرا على العطاء.
وواصل أفضل مدير فني في العالم "لقد أثبت ميسي، أن سقف التوقعات والطموح في كرة القدم لا حدود له، وهذا أمر مدهش".
وأشار أيضا "لقد بدأ ميسي مسيرته في مركز المهاجم، ولعب أيضا في مركز الجناح، وفي الوقت الحالي بإمكانه اللعب في وسط الملعب".
وختم سكالوني تصريحاته عن قائد التانجو، قائلا "يمكن لميسي أن يلعب في أي مركز، والفريق يتمحور حوله، فهو يستطيع مواصلة مشواره الدولي مع المنتخب، لكن القرار يخصه".
ملاعب
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