الدفعة السادسة .. أسماء الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم

1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس 2. نور الدين عامر احمد ابو جمعه- القدس 3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس 4. محمد وائل علي جادالله-القدس 5. هارون هاني علي علقم- القدس 6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس 7. عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايده - بيت لحم 8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم 9. احمد كمال احمد العمور- بيت لحم 10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله 11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله 12. محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين 13. أوس ربيع كايد خضر- جنين 14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية- اريحا 15. إبراهيم احمد بدر زماعره- الخليل قائمة ( 15 ) أسيرة: 1. اسماء حسن موسى ابو تكفه - الداخل 2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل 3. عدن عوده ابراهيم الطوري- الداخل 4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل 5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل 6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل 7. لنا نادر محمود ابو صلاح- الداخل 8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس 9. خديجة احمد إبراهيم ابو غاليه- القدس 10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل 11. لمى عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل 12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل 13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله 14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله 15. دانيا صقر محمد حناتشه- رام الله

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