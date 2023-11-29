بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إننا سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات.



وأضاف بلينكن أنه كان لهم حوار في اجتماع حلف الناتو بشأن غزة ولكن ذلك لم يخفف من اهتمامهم بأوكرانيا وشرق البلقان.



ونوه أنه سيناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.



وختم" نسعى للحد من عدد الضحايا بين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وتسهيل مغادرة الأجانب من غزة."

