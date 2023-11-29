بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إننا سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة في غزة لتوصيل مزيد من المساعدات.
وأضاف بلينكن أنه كان لهم حوار في اجتماع حلف الناتو بشأن غزة ولكن ذلك لم يخفف من اهتمامهم بأوكرانيا وشرق البلقان.
ونوه أنه سيناقش مع إسرائيل كيفية تحقيق أهدافها لمنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر.
وختم" نسعى للحد من عدد الضحايا بين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وتسهيل مغادرة الأجانب من غزة."
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